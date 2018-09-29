Гостиницы и хомуты: на территорию опережающего развития "Тольятти" пришли три новых резидента
28 сентября комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития “Тольятти” провела заседание. В итоге в особую зону Автограда войдут три новых резидента.
Так, теперь в ТОРе появится ООО "Инновационные системы пожаробезопасности". Компания планирует реализовать проект, связанный с организацией производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения". Заявленный объем инвестиций — 28 млн рублей. Предполагается, что резидент предоставит 20 рабочих мест.
ООО "Волжский завод промышленной арматуры" будет запускать новую линию по изготовлению гидравлических ремонтно-соединительных хомутов. Они используются при устранения аварий на трубопроводе максимально быстро и без отключения водоснабжения. Объем инвестиций должен составить 23,6 млн рублей. Ожидается 20 рабочих мест.
На территории опережающего развития будет представлен и гостиничный бизнес. Новый резидент ООО "Толхотел" начнет создавать гостиницу международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды. Главная цель проекта - открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма. Это самый дорогой проект среди “новичков”. Заявленный объем инвестиций 277 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест — 45.