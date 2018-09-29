2018-09-29T12:01:34+03:00
Общество

Гостиницы и хомуты: на территорию опережающего развития "Тольятти" пришли три новых резидента

Они предоставят 95 рабочих мест
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Заявки новых резидентов одобрила специальная комиссияЗаявки новых резидентов одобрила специальная комиссия
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28 сентября комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития “Тольятти” провела заседание. В итоге в особую зону Автограда войдут три новых резидента.

Так, теперь в ТОРе появится ООО "Инновационные системы пожаробезопасности". Компания планирует реализовать проект, связанный с организацией производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения". Заявленный объем инвестиций — 28 млн рублей. Предполагается, что резидент предоставит 20 рабочих мест.

ООО "Волжский завод промышленной арматуры" будет запускать новую линию по изготовлению гидравлических ремонтно-соединительных хомутов. Они используются при устранения аварий на трубопроводе максимально быстро и без отключения водоснабжения. Объем инвестиций должен составить 23,6 млн рублей. Ожидается 20 рабочих мест.

На территории опережающего развития будет представлен и гостиничный бизнес. Новый резидент ООО "Толхотел" начнет создавать гостиницу международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды. Главная цель проекта - открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма. Это самый дорогой проект среди “новичков”. Заявленный объем инвестиций 277 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест — 45.

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