2018-09-29T13:07:08+03:00
Происшествия

“Несся со всей дури”: в жуткой аварии в Тольятти погиб молодой мотоциклист

Ему было всего 25 лет
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Водитель скончался на местеВодитель скончался на местеФото: Соцсети
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В ночь на 29 сентября в Автозаводском районе Тольятти произошло страшное ДТП. В первом часу ночи мотоциклист не справился с управлением и врезался в бордюр на перекрестке улиц Ворошилова и Свердлова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Он несся со всей дури. В какой-то момент его занесло на повороте, и он врезался в бордюрное ограждение, - рассказывают местные жители.

За рулем был 25-летний молодой человек из Самары. Мотоциклист ехал в шлеме, но его это не спасло. Водитель получил серьезные травмы головы. Он скончался до прибытия бригады медицинских работников.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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