Стартовала онлайн-продажа билетов в музей в пожарной каланче на Хлебной площади

29 Сент. 13:34 2018-09-29T13:35:13+03:00

В музее можно познакомиться с историей МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня выставка работает до 16:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре запустили сервис онлайн-продажи билетов в Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела. Об этом сообщает Туристский информационный центр Самарской области.

- С 25 сентября 2018 года новая функция стала доступна всем пользователям туристического приложения и портала www.samara.travel, - рассказывают в ТИЦ.

Для гостей музея открыт трехэтажный комплекс общей площадью больше тысячи квадратных метров. Каланча оборудована мультимедийными технологиями. В ТИЦ обещают: сочетание классической экскурсии и современного оборудования поможет погрузиться в историю МЧС России и Самарской области.

Кроме того, при музее работают Зал Героев и Зал Славы, пожарно-техническая выставка, диорама «Чернобыльская катастрофа», пожарная каланча и инсталляция «Лестница времени».

Выставка работает 29 сентября до 16:00. Адрес: ул. Крупской, 16. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь: samara.travel/tickets/mchs/ или через мобильное приложение SAMARA.travel