Стартовала онлайн-продажа билетов в музей в пожарной каланче на Хлебной площади
В Самаре запустили сервис онлайн-продажи билетов в Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела. Об этом сообщает Туристский информационный центр Самарской области.
- С 25 сентября 2018 года новая функция стала доступна всем пользователям туристического приложения и портала www.samara.travel, - рассказывают в ТИЦ.
Для гостей музея открыт трехэтажный комплекс общей площадью больше тысячи квадратных метров. Каланча оборудована мультимедийными технологиями. В ТИЦ обещают: сочетание классической экскурсии и современного оборудования поможет погрузиться в историю МЧС России и Самарской области.
Кроме того, при музее работают Зал Героев и Зал Славы, пожарно-техническая выставка, диорама «Чернобыльская катастрофа», пожарная каланча и инсталляция «Лестница времени».
Выставка работает 29 сентября до 16:00. Адрес: ул. Крупской, 16. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь: samara.travel/tickets/mchs/ или через мобильное приложение SAMARA.travel