Страшная авария под Самарой: два человека погибли
Еще двое получили телесные повреждения
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Архив "КП"
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В ночь с 28 на 29 сентября в Самарской области произошло крупное ДТП. В четыре часа утра в Красноярском районе на Обводной трассе столкнулись автомобили “ГАЗель” и “Лада Приора”. Скорее всего, водитель одного из автомобилей выехал на "встречку".
В результате аварии погибли два человека из отечественной “легковушки”. Еще двое получили серьезные повреждения. Сотрудники медицинской бригады оказали им первую помощь и назначили лечение в амбулаторных условиях.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.