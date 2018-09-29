Страшная авария под Самарой: два человека погибли

29 Сент. 13:51 2018-09-29T13:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 28 на 29 сентября в Самарской области произошло крупное ДТП. В четыре часа утра в Красноярском районе на Обводной трассе столкнулись автомобили “ГАЗель” и “Лада Приора”. Скорее всего, водитель одного из автомобилей выехал на "встречку".

В результате аварии погибли два человека из отечественной “легковушки”. Еще двое получили серьезные повреждения. Сотрудники медицинской бригады оказали им первую помощь и назначили лечение в амбулаторных условиях.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.