Житель Самарской области поругался с любимой, пырнул ее ножом и уехал
Любовная драма развернулась в одном из частных домов в Шигонском районе. 44-летняя местная жительница пошла в гости к знакомому и стала там пить алкоголь. Через некоторое время к компании присоединился возлюбленный женщины, ее 57-летний сожитель.
В ходе застолья пара поссорилась. Выяснять отношения при хозяине дома было неловко, и молодые люди вышли в сени. Там мужчина, не справившись с эмоциями, пырнул любимую ножом в живот и ушел. Орудие преступления он выбросил по дороге.
Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Врачи госпитализировали женщину. У нее диагностировали проникающее ножевое ранение.
Вскоре злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.