Житель Самарской области поругался с любимой, пырнул ее ножом и уехал

29 Сент. 16:03 2018-09-29T16:03:53+03:00

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Любовная драма развернулась в одном из частных домов в Шигонском районе. 44-летняя местная жительница пошла в гости к знакомому и стала там пить алкоголь. Через некоторое время к компании присоединился возлюбленный женщины, ее 57-летний сожитель.

В ходе застолья пара поссорилась. Выяснять отношения при хозяине дома было неловко, и молодые люди вышли в сени. Там мужчина, не справившись с эмоциями, пырнул любимую ножом в живот и ушел. Орудие преступления он выбросил по дороге.

Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Врачи госпитализировали женщину. У нее диагностировали проникающее ножевое ранение.

Вскоре злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.