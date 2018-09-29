“Они смеются над нами”: в Самаре на дорогах установили перевернутые информационные стенды

29 Сент. 16:41 2018-09-29T16:41:55+03:00

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Жители Самары заметили, что в городе информационные стенды об изменении схемы движения установили вверх ногами. На это они пожаловались в “Твиттере”.

- Добрый день. К сожалению, о грустном. Наличие высшего образование не гарантия ума. Увы. Смешно и горько. Раньше не обращал внимание на данный стенд информации. И ведь самое печальное,ответственные смеются над своей ошибкой, - написал пользователь Алексей Игоревич.

Другие самарцы тут же отреагировали: “Они смеются над нами. Троллят таким образом”. В сообщении Алексей Игоревич отметил главу региона Дмитрия Азарова, Мобильную приемную губернатора, руководителя Департамента государственной службы и кадров, министра образования и науки Самарской области и заместителя главы Самары Владимира Василенко. Когда никто из перечисленных на сообщение не отреагировал, через неделю пользователь повторил свою просьбу:

- Уточняю. Информационный стенд написан с ошибками, надписи перевернуты. Раз никто не догадался наклеить того же шрифта и цвета водонепроницаемую наклейку. Прошу срочно демонтировать данный и установить без ошибок. Иначе это цирк…

Владимир Василенко ответил на жалобу и поручил Департаменту городского хозяйства Самары установить стенд правильно в кратчайшие сроки.

- Жду доклад, - написал Василенко.