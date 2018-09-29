Рыба с краснухой? В Самарской области рыбаки выловили сазанов с красными пятнами
В Сызрани местные жители выловили сазанов, у которых на чешуе оказались кроваво-красные пятна. Об этом они рассказали в соцсетях. Рыбаки побоялись есть странный улов и решили узнать, что это могут быть за пятна.
Одни комментаторы предположили, что пятна - это укусы пиявок. Другие же считают, что укусы намного мельче и их больше. Большинство пользователей уверены: рыба чем-то болеет. Возможно, сазан заражен краснухой.
- Краснухой болеют карась, сазан, щука, - пишут пользователи. - Она передается от особи к особи. Особенно часто это заметно в жаркую погоду и после икромета.
Мужчина заверил: такую рыбу есть можно, но только после тщательной термической обработки.