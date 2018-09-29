Рыба с краснухой? В Самарской области рыбаки выловили сазанов с красными пятнами

29 Сент. 20:36 2018-09-29T20:36:53+03:00

Теперь эксперты спорят, что это - язвы от пиявок, болезни или следы механических повреждений

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В Сызрани местные жители выловили сазанов, у которых на чешуе оказались кроваво-красные пятна. Об этом они рассказали в соцсетях. Рыбаки побоялись есть странный улов и решили узнать, что это могут быть за пятна.

Одни комментаторы предположили, что пятна - это укусы пиявок. Другие же считают, что укусы намного мельче и их больше. Большинство пользователей уверены: рыба чем-то болеет. Возможно, сазан заражен краснухой.

- Краснухой болеют карась, сазан, щука, - пишут пользователи. - Она передается от особи к особи. Особенно часто это заметно в жаркую погоду и после икромета.

Мужчина заверил: такую рыбу есть можно, но только после тщательной термической обработки.