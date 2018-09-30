Под Сызранью микроавтобус вытолкнул «четырнадцатую» в кювет

30 Сент. 08:34 2018-09-30T08:34:38+03:00

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Серьезное ДТП произошло вечером в субботу, 29 сентября, в Самарской области. На трассе М-5 в районе поворота на Октябрьск недалеко от Сызрани столкнулись микроавтобус «Citroën» и вазовская «четырнадцатая», пишет КТВ-Луч.

Произошла авария в десятом часу вечера. В результате ДТП легковушка вылетела в кювет. В этот момент в салоне «четырнадцатой» были два человека – 27-летний мужчина и 18-летняя девушка. Они оба пострадали. У мужчины сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер и ушиб левого бедра. У девушки перелом бедра и ушибы. Сейчас оба пострадавших в больнице в Сызрани.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.