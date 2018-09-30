Синоптики обещают в Самарской области в начале октября заморозки

30 Сент. 09:06 2018-09-30T09:09:59+03:00

По ночам в некоторых районах температура воздуха будет опускаться до -2 градусов

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Октябрь принесет в Самарскую область минусовую температуру. Ночью на понедельник, 1 октября, местами по региону столбики термометров покажут -2 градуса. В основном же температура воздуха будет колебаться в районе +1, +6. Осадков не ожидают. Днем +7, +12, облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь.

- К началу новой рабочей недели ненастье переместится на Урал, а в нашем регионе установится антициклональный тип погоды. При безоблачном небе ночные минимумы приблизятся к 0 градусов, в отдельных районах ожидаются заморозки, дневные температуры не превысят 15-градусную отметку, - рассказала синоптик «Приволжского УГМС» Надежда Пестрикова.

Во вторник, 2 сентября, ночью +1, +6, местами до -2. Без осадков. Дождей не обещают и днем, а воздух прогреется до +9, +14.