В Самарской области задержали кировчанина на фуре с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов

30 Сент. 09:25 2018-09-30T09:25:59+03:00

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Около села Зеленовка в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили фуру «ДАФ» с цистерной. Водитель – житель Кировской области – нарушил ПДД. Позже выяснилось, что у мужчины, который был за рулем большегруза, оказались поддельные документы о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

- Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу, - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила опасения правоохранителей – документ оказался подделкой. Теперь 31-летнему водителю фуры грозит до полугода ареста. Раньше проблем с законом у мужчины не было.