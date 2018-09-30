В Самарской области 50 человек тушили крупный пожар на складе

30 Сент. 09:55 2018-09-30T09:56:21+03:00

Тушили пожар до 5 часов утра Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Ночью в воскресенье, 30 сентября, в Кинельском районе Самарской области вспыхнул крупный пожар. На улице Элеваторной в селе Георгиевка загорелась кровля склада. Огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- На тушине выезжали 51 пожарный и 19 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в 2:57, - говорится в сообщении.

Тушили пожар до 5 часов утра. Локализовать возгорание удалось в 4:07, а с огнем справились в 5:06.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты. Кроме того, сейчас подсчитывают ущерб, который нанес огонь.