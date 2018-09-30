«Вода идет из-под асфальта, двор подтопило!»: в Самаре на Ставропольской коммунальная авария

30 Сент. 14:37 2018-09-30T14:40:09+03:00

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В Самаре днем в воскресенье, 30 сентября, произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Ставропольской и Воронежской вода сочится из трещины в асфальте. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал местный житель.

- Вода идет прямо из-под асфальта. Поток приличный. Видимо, серьезная авария, - рассказал самарец Евгений.

Место аварии будут обследовать специалистыФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Потоки воды текут в сторону улицы Победы прямо по проезжей части. Рядом с перекрестком Ставропольской и Воронежской подтопило двор.

Насколько серьезна авария и когда ее смогут устранить, сказать трудно. Место аварии будут обследовать специалисты.