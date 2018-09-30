Молодежка «Крыльев Советов» переиграла «Рубин» 2:0
Голами отметились Вучичевич и Мухин
После 9 туров самарцы занимают 6 место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В 9 туре первенства молодежных команда клубов Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» встречались в Казани с «Рубином». Встреча завершилась уверенной победой самарской команды – 2:0. Счет в матче открыл сербский легионер «Крыльев» Ваня Вучичевич, а окончательную точку поставил Максим Мухин. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
После 9 туров самарцы занимают 6 место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Они отстают от «Ростова» и «Динамо» на 1 очко. Лидирует столичный ЦСКА.
Напомним, игра основных команд пройдет на стадионе «Казань Арена» 1 октября в 20:30 по самарскому времени.