В Сызрани пришлось вызывать пожарных из-за пригоревшего ужина
Соседи забили тревогу, когда из запертой квартиры потянуло дымом
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В субботу, 29 сентября, к дому № 1Б по улице Губкина, что около со стадионом «Металлист», выехали пожарные. Местные жители забили тревогу, когда из запертой квартиры повалил запах дыма. В районе 16:00 соседи вызвали пожарных.
Когда огнеборцы оказались в квартире, то оказалось, что приехать им пришлось из-за пригоревшего ужина, пишет КТВ-Луч. На плите дымила забытая хозяевами кастрюля. При этом возгорания не было.
Пожарный расчет, который выехал на вызов, проветрил помещение. Пострадавших нет.