В Сызрани пришлось вызывать пожарных из-за пригоревшего ужина

30 Сент. 16:07 2018-09-30T16:07:13+03:00

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В субботу, 29 сентября, к дому № 1Б по улице Губкина, что около со стадионом «Металлист», выехали пожарные. Местные жители забили тревогу, когда из запертой квартиры повалил запах дыма. В районе 16:00 соседи вызвали пожарных.

Когда огнеборцы оказались в квартире, то оказалось, что приехать им пришлось из-за пригоревшего ужина, пишет КТВ-Луч. На плите дымила забытая хозяевами кастрюля. При этом возгорания не было.

Пожарный расчет, который выехал на вызов, проветрил помещение. Пострадавших нет.