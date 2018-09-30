2018-09-30T16:38:18+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» разгромно проиграла «Уралу-2» в ПФЛ 0:5

Эта игра стала заключительной для тольяттинцев в первом круге группы «Урал-Приволжье»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Лада-Тольятти"Фото: ФК "Лада-Тольятти"
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Футбольная «Лада-Тольятти» завершила первый круг ПФЛ разгромным выездным поражением. «Автозаводцы» пропустили пять безответных мячей от «Урала-2», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Уже на шестой минуте встречи арбитр назначил в ворота «Лады» пенальти, который реализовал Киселев. Через четыре минуты преимущество екатеринбургской команды удвоил Глушков, который позже забил еще два мяча и оформил хет-трик. Еще один гол на счету Герасимова.

После первого круга «Лада-Тольятти» обосновалась на 7 из 11 месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Другая команда из самарской области «Сызрань-2003» на 4 строчке. Возглавляет группу ульяновская «Волга». Однако преследователи ульяновской команды «Камаз» и «Нефтехимик» на момент написания материала еще не сыграли.

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