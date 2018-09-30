2018-09-30T16:56:28+03:00
Происшествия

«Четырнадцатая» врезалась в микроавтобус и вылетел в кювет: появились подробности ДТП под Сызранью

Легковушка, когда выехала с трассы, столкнулась с бетонной плитой и перевернулась
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадавших отвезли в больницу СызраниПострадавших отвезли в больницу СызраниФото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
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Появились подробности аварии, которая произошла в Сызранском районе Самарской области, вечером в субботу, 29 сентября. Как сообщили в пресс-службе ПСС региона, в районе 10 часов вечера на 12 км трассы «СызраньОктябрьск» вазовская «четырнадцатая» врезалась в микроавтобус «Citroën», который ехал в попутном направлении. От удара легковушка съехала в кювет, где врезалась в бетонную плиту и перевернулась на крышу.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. В 21:56 на место происшествия выехала дежурная смена спасателей ПСО Сызрани. С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов автомобиля, - рассказали в поисково-спасательной службе.

Пострадавших отвезли в больницу Сызрани.

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