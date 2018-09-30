В Тольятти ВАЗ-2111 протаранил «четверку»: водитель ВАЗ-2104 в больнице

30 Сент. 17:53 2018-09-30T17:54:09+03:00

Очевидцы рассказывают, что водитель «четверки» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра

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Серьезное ДТП произошло в Тольятти днем в воскресенье, 30 сентября. На улице Васильевской вазовская «одиннадцатая» протаранила «четверку». Об этом сообщили очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

- ВАЗ-2104 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Автомобиль развернуло на встречку в результате столкновения с ВАЗ-2111, - говорится в сообщении.

Удар пришелся в правый бок «четверки». Пострадал водитель. Медики «скорой помощи» отвезли его в больницу. Насколько серьезны травмы, не сообщается.