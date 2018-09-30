В Тольятти ВАЗ-2111 протаранил «четверку»: водитель ВАЗ-2104 в больнице
Очевидцы рассказывают, что водитель «четверки» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра
Фото: Происшествия ТольяттиФото: Соцсети
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Серьезное ДТП произошло в Тольятти днем в воскресенье, 30 сентября. На улице Васильевской вазовская «одиннадцатая» протаранила «четверку». Об этом сообщили очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».
- ВАЗ-2104 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Автомобиль развернуло на встречку в результате столкновения с ВАЗ-2111, - говорится в сообщении.
Удар пришелся в правый бок «четверки». Пострадал водитель. Медики «скорой помощи» отвезли его в больницу. Насколько серьезны травмы, не сообщается.