288 яиц из Казахстана с неизвестным сроком годности не пустили в Тольятти

30 Сент. 18:21 2018-09-30T18:21:01+03:00

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В Бузулуке правоохранители задержали яйца из Казахстана. 288 яиц из соседней страны везли в Тольятти. Дело в том, что продукты перевозили из Казахстана с нарушением требований технического регламента Таможенного союза – на коробках с продукцией не было даты выработки и срока годности, пишет buzulukmedia.ru.

Яйца отправили обратно в Казахстан. В сопроводительных документах о возврате указали, что необходимо устранить все нарушения. А перевозчику придется отвечать за нарушение – его привлекли к административной ответственности.