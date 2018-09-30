Семья цыган на «четырнадцатой» протаранила цветочный ларек в Тольятти

30 Сент. 18:50 2018-09-30T18:51:52+03:00

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В Центральном районе Тольятти на улице Гагарина вазовская «четырнадцатая» врезалась в цветочный ларек на тротуаре. Произошло это в воскресенье, 30 сентября, в районе четырех часов дня. Как сообщает паблик «Тольятти» со ссылкой на инспектора по защите окружающей среды регионального минлесхоза Андрея Наумова, водитель легковушки не справился с управлением. Также сообщается, что в машине в момент ДТП была семья цыган.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД и пожарные.