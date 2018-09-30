10-летняя бильярдистка из Самары Валерия Кондратьева выиграла «Кубок юных надежд»

30 Сент. 19:27 2018-09-30T19:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Копилка призов 10-летнией самарской бильярдистки Валерии Кондратьевой пополнилась еще одной наградой высшего достоинства. Юная спортсменка выиграла «Кубок юных надежд», который проходил в Екатеринбурге.

- Спасибо всем за поддержку, друзья! И огромное спасибо организаторам за детский праздник, - написала Валерия на своей странице ВКонтатке.

Кроме первого места самарская бильярдистка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия».

- В этот раз Лера взяла не только кубок и приз за 1 место, но так же затащила специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия», в которой участвовали и старшие девочки. Отличный результат - 8 с кия! – поздравили 10-летнюю спортсменку в самарской Школе русского бильярда.

Помимо первого места, юная спортсменка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 9 лет школьница из Самары стала самой юной чемпионкой России по бильярду

Юная бильярдистка Валерия Кондратьева взялась за кий в шесть лет, а теперь претендует на роль в фильме о бильярде [фото, видео] (подробности)