2018-09-30T19:29:37+03:00
Спорт

10-летняя бильярдистка из Самары Валерия Кондратьева выиграла «Кубок юных надежд»

Помимо первого места, юная спортсменка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Кубок юных надежд» проходил в Екатеринбурге«Кубок юных надежд» проходил в ЕкатеринбургеФото: Соцсети
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Копилка призов 10-летнией самарской бильярдистки Валерии Кондратьевой пополнилась еще одной наградой высшего достоинства. Юная спортсменка выиграла «Кубок юных надежд», который проходил в Екатеринбурге.

- Спасибо всем за поддержку, друзья! И огромное спасибо организаторам за детский праздник, - написала Валерия на своей странице ВКонтатке.

Кроме первого места самарская бильярдистка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия».

- В этот раз Лера взяла не только кубок и приз за 1 место, но так же затащила специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия», в которой участвовали и старшие девочки. Отличный результат - 8 с кия! – поздравили 10-летнюю спортсменку в самарской Школе русского бильярда.

Помимо первого места, юная спортсменка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия»

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