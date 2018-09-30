10-летняя бильярдистка из Самары Валерия Кондратьева выиграла «Кубок юных надежд»
Копилка призов 10-летнией самарской бильярдистки Валерии Кондратьевой пополнилась еще одной наградой высшего достоинства. Юная спортсменка выиграла «Кубок юных надежд», который проходил в Екатеринбурге.
- Спасибо всем за поддержку, друзья! И огромное спасибо организаторам за детский праздник, - написала Валерия на своей странице ВКонтатке.
Кроме первого места самарская бильярдистка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия».
- В этот раз Лера взяла не только кубок и приз за 1 место, но так же затащила специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия», в которой участвовали и старшие девочки. Отличный результат - 8 с кия! – поздравили 10-летнюю спортсменку в самарской Школе русского бильярда.
Помимо первого места, юная спортсменка завоевала специальный приз в номинации «За самую длинную серию с кия»
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