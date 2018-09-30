2018-09-30T20:44:08+03:00
Спорт

«Сызрань-2003» проиграла «Челябинску» в 11 туре ПФЛ

Матч на стадионе «Кристалл» закончился со счетом 0:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Голом отметился полузащитник гостей Никита ЗыряновГолом отметился полузащитник гостей Никита ЗыряновФото: Скриншот с видео
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«Сызрань-2003» потерпела поражение в 11 туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила в воскресенье, 30 сентября, в Сызрани на стадионе «Кристалл» и завершилась минимальной победой гостей – 0:1. Голом отметился полузащитник Никита Зырянов. Он забил на второй минуте встречи.

У «Сызрани» были отличные шансы счет сравнять, особенно во втором тайме, когда хозяева прижали «Челябинск», однако гости выстояли.

После 10 сыгранных матчей «Сызрань-2003» занимает четвертое место в группе «Урал-Приволжье». Следующий матч «быки» проведут только 10 октября. В рамках 13 тура ПФЛ (12 тур «Сызрань» пропускает) они встретятся с «Уралом-2». Матч пройдет 10 октября в Екатеринбурге.

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