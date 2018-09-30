Денисов, Бурлак и Яковлев пропустят матч «Крыльев Советов» с «Рубином»

30 Сент. 21:17 2018-09-30T21:17:27+03:00

Арендованный у «Локомотива» Виталий Денисов не сыграет в Казани Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все трое остались в Самаре восстанавливаться после травм

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«Крыльям Советов» в матче 9 тура РПЛ не помогут сразу три футболиста. Виталий Денисов, Павел Яковлев и Тарас Бурлак не сыграют против «Рубина» на стадионе «Казань Арена» в понедельник, 1 октября. Все трое остались в Самаре восстанавливаться после травм, сообщили в пресс-службе «КС».

- В Казани к основе самарцев присоединились три футболиста, которые сегодня принимали участие в матче молодежных команд «Крыльев» и «Рубина» – Михаил Тихонов, Рамиль Шейдаев и Ваня Вучичевич, - рассказали в самарском клубе.

«Крылья» прибыли в Казань в воскресенье, 30 сентября. Встреча 9 тура начнется 1 октября в 20:30 по самарскому времени.