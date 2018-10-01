Жители Самары жалуются на грязь, вонь и хамство на Центральном автовокзале

1 Окт. 08:19 2018-10-01T08:21:58+03:00

Самарцы требуют, чтобы на автовокзале провели реконструкцию и ребрендинг Фото: Марта КЛИМОВА

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Жители Самары недовольны качеством обслуживания на Центральном автовокзале. По их словам, там "обитают" бесконечные очереди, грязь и хамство. С просьбой разобраться в данной ситуации горожане попросили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главу Самары Елену Лапушкину и депутата Госдумы Александра Хинштейна.

- На автовокзале - грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала! Ни одного положительного отзыва! И это в городе-миллионнике, городе, принимавшем ЧМ-2018! Пусть проводят реконструкцию, ребрендинг, внедряют современные методы и т.д., - возмущаются самарцы.

Пока на обращение жителей отреагировал только глава региона. Он поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину отработать этот вопрос и предоставить доклад до 15 октября.