2018-10-01T08:56:42+03:00
Общество

Самарская область заняла 42 место по числу сторонников ЗОЖ

За последний год 63 регион немного улучшил свои показатели в данном рейтинге
Анастасия ФИЛАТОВА
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В последние годы в Самарской области стало больше активных и спортивных людейВ последние годы в Самарской области стало больше активных и спортивных людейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Эксперты составили рейтинг регионов России по числу сторонников здорового образа жизни. Как выяснилось, больше всего активных и спортивных людей проживает в республике Дагестан, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и республике Ингушетия. Меньше всего сторонников ЗОЖ «обитают» в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Забайкальском крае и Амурской области. Об этом сообщают РИА Новости.

Что касается Самарской области, то из 85 субъектов РФ она заняла в этом рейтинге 42 строчку. При этом нужно отметить, что до этого она занимала 48 место. Это говорит о том, что Самарскую область медленно, но верно «захватывают» любители активностей, а также те, кто отказался от вредных привычек в пользу ЗОЖ.

Как отмечают авторы исследования, рейтинг был составлен на основе данных Росстата, Генпрокуратуры, минспорта РФ, а также следующих показателей: уровень потребления алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

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