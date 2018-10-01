2018-10-01T10:57:02+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудника Росгвардии поймали пьяным за рулем

Мужчина не только катался в нетрезвом виде, но и подрался с незнакомцами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патрульФото: Ночной патрульФото: vk.com
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Минувшие выходные выдались для самарских сотрудников ДПС довольно богатыми на «улов» нетрезвых водителей. Попадались полицейским как обычные, так и близкие к закону водители.

Так, ночью в субботу инспекторы ДПС по «наводке» активистов «Ночного патруля» задержали водителя автомобиля «Лада Веста», который имел явные признаки алкогольного опьянения. При проверке личности нарушителя выяснилось, что это сотрудник Росгвардии – младший сержант полиции. Кроме того, оказалось, что за несколько минут до «встречи» с полицейскими мужчина подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева с неизвестными ему людьми.

- На место были вызваны руководители данного сотрудника, а также инспекция по личному составу Росгвардии, - рассказали активисты «Ночного патруля».

Автомобилист не стал отказываться от прохождения медицинского освидетельствования. Результат экспертизы показал 8 кратное превышение норм паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Руководством по данному факту назначено проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен из Росгвардии, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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