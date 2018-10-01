В Сызрани отправили в колонию однорукого наркосбытчика
Мужчина продавал на улице героин по 1000 рублей за дозу
Ближайшие 6,5 лет инвалид-рецидивист проведет в колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сызранский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, обвиняемому в сбыте наркотических веществ.
По данным правоохранителей, мужчина, который имеет инвалидность из-за отсутствия правой руки, в апреле этого года продавал на улице героин по 1000 рублей за дозу. Кроме того, у него дома стражи порядка нашли 2,84 г наркотика, что является крупным размером.
Известно, что ранее сызранец уже был судим за грабежи и сбыт наркотиков. И в этот раз мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.