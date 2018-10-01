2018-10-01T10:29:31+03:00
Происшествия

В Отрадном «зазевавшийся» водитель устроил ДТП с двумя УАЗами

Авария произошла возле автозаправки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: группа "ДТП Самара"Фото: группа "ДТП Самара"Фото: vk.com
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В понедельник утром, 1 октября, на улице Железнодорожной в Отрадном произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Среди них: «Лада Калина», УАЗ «Патриот» и еще один УАЗ. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

По словам свидетелей ДТП, все началось с водителя «Калины». Он протаранил УАЗ «Патриот», который остановился для поворота на заправку. После этого внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в другой УАЗ. Все автомобили получили серьезные механические повреждения.

"Калина" протаранил УАЗ "Патриот", а тот - врезался в другой УАЗ Фото: vk.com

"Калина" протаранил УАЗ "Патриот", а тот - врезался в другой УАЗФото: vk.com

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали два человека. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой помощи. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

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