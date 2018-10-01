В Самарской области в теплицах работали незаконные мигранты

1 Окт. 10:50 2018-10-01T10:50:56+03:00

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Недавно сотрудники полиции и УФСБ по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа провели проверку теплиц в Волжском районе. Как выяснилось, там работали овощеводами 30 иностранных граждан, при этом часть из них находилась на территории РФ незаконно. В отношении последних правоохранители составили 19 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят жителей 63 региона сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).