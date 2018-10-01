В Тольятти охранники не пустили новых депутатов от КПРФ в здание гордумы

1 Окт. 11:29 2018-10-01T11:30:09+03:00

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В понедельник, 1 октября, перед зданием городской думы в Тольятти разразился настоящий скандал. Охранники отказались пускать в здание недавно избранных депутатов от КПРФ. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, депутаты пытаются прорваться в думу уже на протяжении двух часов. Однако в борьбе с охранниками они пока уступают. Как оказалось, «защитники» здания гордумы отказываются впускать народных избранников внутрь из-за того, что у них отсутствуют удостоверения депутатов. Охранники заявляют, что соответствующий документ им выдадут только в 14:30, и предлагают прийти именно к этому времени. Отметим, что сегодня в гордуме должно пройти внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть вопросы о бюджете Тольятти. Некоторые депутаты даже уже нарисовали плакаты с требованием дать им принять городской бюджет.

Новые депутаты требуют пустить их на заседание по принятию городского бюджетаФото: Twitter.com

Напомним, что представители КПРФ набрали 35,85% голосов на выборах в гордуму Тольятти седьмого созыва, которые проходили 9 сентября. Однако сегодня, 1 октября депутаты 6 созыва решили провести внеочередное заседание думы без новых депутатов. Последние даже обращались по этому поводу к прокурору города с требованием признать такое решение незаконным.