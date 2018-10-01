Сызранский дуэт стал лучшим на конкурсе военных вокалистов России
В Москве 28 сентября прошел финал творческого конкурса Военно-космических сил Министерства обороны России «И звезды становятся ближе…». За победу боролись военнослужащие, ветераны военной службы и члены их семей – всего 160 участников из 20 регионов страны.
В номинации «Лучший дуэт» лауреатами первой степени стал музыкальный коллектив Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (военного института) – Александр и Екатерина Елизаровы. Дуэт исполнил «Арию мистера Икс и Теодоры» из оперетты «Принцесса цирка».
Александр Елизаров – военнослужащий сызранского филиала военного учебно-научного центра ВВС военно-воздушной академии (СВВАУЛ).