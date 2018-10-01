В Самаре началось вещание новой радиостанции с песнями из 80-х и 90-х

1 Окт. 12:13 2018-10-01T12:59:20+03:00

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В Самаре с понедельника, 1 октября, начала вещать новая радиостанция – «Радиола». На частоте 96,3 FM и сайте radiola.ru можно послушать полюбившиеся хиты из 80-х и 90-х.

- Радиола 96,3 FM – новая самарская радиостанция, основное внимание которой уделяется лучшим песням и мелодиям 80-х и 90-х годов. Песни «Радиолы» «вне времени», они уместны и сейчас, так как повествуют обо всём, что так дорого каждому из нас - любовь, дружба, семья и счастье. Это мелодии, которые любит каждый самарец! – рассказали представители «Радиолы».

Кроме того, на радио будет множество программ об истории, кинематографе и событиях Самары, а также выпуски новостей каждый час днем и каждые полчаса утром.