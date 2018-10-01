С октября проезд в метро Самары можно будет оплачивать с помощью смартфона

1 Окт. 12:19 2018-10-01T12:19:17+03:00

Для этого пассажирам нужно будет только приложить телефон со штрих-кодом к валидатору

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Жителям Самары в скором времени станет доступна новая система оплаты проезда – MULTIPASS. Она позволит пассажирам оплачивать проезд с помощью мобильного телефона и любой бесконтактной смарт-карты. Правда, для этого нужно будет зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте системы. Данная возможность оплаты проезда станет доступна уже в октябре.

- Чтобы пользоваться MULTIPASS, необходимо либо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play, открыть счет и пользоваться для оплаты динамическим штрих-кодом, генерируемым на экране телефона, либо привязать любой бесконтактный «ключ», через личный кабинет на сайте MULTIPASS, - рассказали в администрации города.

В качестве «ключа», открывающего турникет, можно будет использовать любую бесконтактную карту: от социальной до банковской. При этом данные карты могут быть и просроченными. Кроме того, в качестве дополнительных к штрих-коду ключей можно будет также зарегистрировать любую NFC метку: браслет, брелок, парковочный жетон – через смартфоны с NFC интерфейсом.

Как отмечают в мэрии города, к каждому открытому счету можно будет прикрепить до трех различных «ключей». Это будет удобно для тех, у кого есть дети. В случае поломки или потери «ключа» можно будет просто удалить карту из своего счета и зарегистрировать другую.