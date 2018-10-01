Нечистоты растеклись по улице Мира в микрорайоне «Крутые Ключи»

1 Окт. 12:23 2018-10-01T12:53:05+03:00

В управляющей корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что прорыв канализации устранят до конца дня

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Не самым добрым выдалось утро понедельник у жителей микрорайона «Крутые ключи». По дороге на работу им пришлось перепрыгивать через реки нечистот.

- А в "кошельке" какули плавают, трубу прорвало по самое не хочу... Туман, ароматы неописуемые, а что зимой будет? - начали писать активные пользователи социальных сетей и стали делиться фотографиями.

Дозвониться до управляющей компании "АВИАКОР-Стандарт" корреспондентам «Комсомольской правды - Самара» удалось не сразу. После часа ожидания трубку взяла оператор Елена.

- Информация о прорыве канализации поступило в семь утра. Специалисты уже выехали для устранения ЧП. В течение дня все будет в норме, - сказала девушка.

Фото группы vk.com/life_samaraФото: соцсети

Активист Юрий Николаев, узнав о прорыве, добавил, что в районе улицы Мира давно ощущался неприятные запах. По его словам, проблема назревала не один день, не удивительно, что там произошла коммунальная авария.