Баскетболистки «Политеха-СамГТУ» обыграли в 1/8 финала Кубка России московское «Динамо»

1 Окт. 12:33 2018-10-01T12:47:07+03:00

Это первая победа нашей команды над командой Премьер-лиги

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Самарская женская баскетбольная команда «Политех-СамГТУ» пробилась в 1/4 финала Кубка России. В 1/8 финала самарчанки переиграли 15-кратного чемпиона страны московское «Динамо», которое выступает в Премьер-лиге. «Политех-СамГТУ» играет в Суперлиге (втором по силе баскетбольном дивизионе России). Встреча закончилась со счетом 79:68.

Это первая победа «Политеха» над командой Премьер-лиги.

- Сегодня команда показала волю к победе и спортивный дух. Идем дальше! – написал в Твиттере генеральный директор БК «Политех-СамГТУ» Евгений Франк.

Напомним, самарская команда уже выигрывала Кубок России по баскетболу. Клуб «ВБМ-СГАУ» брал трофей в сезонах 2003/2004 и 2005/2006.