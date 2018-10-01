Баскетболистки «Политеха-СамГТУ» обыграли в 1/8 финала Кубка России московское «Динамо»
Самарская женская баскетбольная команда «Политех-СамГТУ» пробилась в 1/4 финала Кубка России. В 1/8 финала самарчанки переиграли 15-кратного чемпиона страны московское «Динамо», которое выступает в Премьер-лиге. «Политех-СамГТУ» играет в Суперлиге (втором по силе баскетбольном дивизионе России). Встреча закончилась со счетом 79:68.
Это первая победа «Политеха» над командой Премьер-лиги.
- Сегодня команда показала волю к победе и спортивный дух. Идем дальше! – написал в Твиттере генеральный директор БК «Политех-СамГТУ» Евгений Франк.
Напомним, самарская команда уже выигрывала Кубок России по баскетболу. Клуб «ВБМ-СГАУ» брал трофей в сезонах 2003/2004 и 2005/2006.