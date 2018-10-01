2018-10-01T12:45:37+03:00
Общество

Житель Самарской области нашел под капотом своего авто дополнительную «кошачью силу»

Пушистый «пассажир» решил погреться в моторном отсеке машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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С приходом холодов водителям стоит проверять свои авто на предмет пушистых пассажировС приходом холодов водителям стоит проверять свои авто на предмет пушистых пассажировФото: Соцсети
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С приходом холодов животные начинают искать место, где бы погреться, и часто находят его под капотом автомобилей. Недавно одного такого незапланированного пассажира обнаружил в моторном отсеке своей машины житель Октябрьска.

По словам мужчины, он решил перед поездкой заглянуть под капот своей машины и не прогадал: там притаился маленький котенок.

- Обнаружил под своим капотом такую вот плюс одну кошачью силу, - пошутил в соцсетях автомобилист.

Житель Октябрьска призывает других водителей быть внимательней и проверять свои машины перед тем, как куда-нибудь ехать.

Напомним, что в середине сентября подобный случай произошел в Самаре. Тогда под капот «Приоры» забрались сразу два котенка. «Нелегалы» проехали более десятка километров, прежде чем их обнаружил владелец авто.

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