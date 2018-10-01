Очевидцы: в Самаре эвакуировали поликлинику на Челюскинцев

1 Окт. 13:09 2018-10-01T13:09:51+03:00

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В понедельник, 1 октября, в поликлинике № 9, которая находится на улице Челюскинцев в Самаре, произошла эвакуация. Десяткам посетителей учреждения пришлось забыть о своем месте в очереди, а медперсоналу – прервать свою работу и срочно покинуть здание. Как сообщили в соцсетях очевидцы, в поликлинике произошел пожар.

«Комсомольская правда - Самара» обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Самарской области, однако там данную информацию не подтвердили.

- Никакого вызова по данному адресу к нам не поступало. Возможно, там проводилась тренировка в рамках месячника по гражданской обороне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также в оперативной структуре отметили, что мероприятия по информированию граждан о том, как нужно действовать при чрезвычайной ситуации, будут проводиться в течение всего октября.