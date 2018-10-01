2018-10-01T14:41:38+03:00
Общество

В Самарской области пройдут тренировки по гражданской обороне

Учения в регионе будут проходить в течение трех дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В понедельник, 1 октября, в Самарской области, как и в других регионах страны, стартовал месячник по гражданской обороне. Учения будут проходить в регионе в 3 этапа в течение трех дней с 7:00 до 19:00. Об этом стало известно в ходе совместного совещания представителей регионального правительства и сотрудников МЧС.

- Мы в течение 3 дней внимательно и четко отработаем взаимодействие и меры реагирования при угрозе агрессии в отношении Российской Федерации. Никаких неудобств для жителей региона тренировки не принесут. Это не скажется на ведении хозяйственной деятельности, работы служб, в том числе коммунальных, - заверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что данные тренировки будут проведены для того, чтобы отработать алгоритмы действия при ЧС, подтянуть теоретические знания жителей, а также для проверки готовности пунктов управления.

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