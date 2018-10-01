В Самаре автобусы № 30 и 32 поедут по новому расписанию

1 Окт. 14:58 2018-10-01T15:01:15+03:00

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Власти Самары вновь пошли на уступки сотрудникам промышленных предприятий. По их многочисленным просьбам было решено изменить расписание движения двух автобусных маршрутов - № 30 и 32.

Так, автобус № 30 будет отправляться от остановки «Станция метро Кировская» на один час раньше, а именно в 15:50 и в 16:10. Начнут ходить раньше и автобусы № 32. Со вторника, 2 октября, автобусы данного маршрута будут отправляться от остановки «Совхоз Кряж» (улица Поселковая) в 05:20 и в 06:18, а отправляться от остановки «Хлебная площадь», наоборот, позже, чем обычно - в 15:40.

Кроме того, городской департамент транспорта информирует о том, что с сегодняшнего дня, 1 октября, дачные автобусы будут курсировать только по выходным дням. При этом все виды льгот сохраняются.