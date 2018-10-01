«АКОМ» получил награду за эффективную благотворительность

1 Окт. 15:07 2018-10-01T15:08:05+03:00

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Организаторами мероприятия стали Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб» и Благотворительный фонд «Хорошие истории» при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Представители коммерческих организаций, государственных органов, общественных объединенийподелились опытом реализации благотворительных программ и проектов, а также обсудили социальные проблемы региона. Большое внимание было уделено вопросам перспективных практиквзаимодействия бизнеса, общества и власти в сфере выстраивания эффективной благотворительности.

Торжественным итогом конференции стала церемония награждения представителей регионального бизнес-сообщества, внесших значительный вклад в становление и развитие благотворительности в Самарской области. В их числе –компания «АКОМ», которая более 12 лет занимается благотворительностью на территории Тольятти и Жигулевска. На постоянной основе оказывается поддержка ветеранским организациям, молодежным объединениям, реабилитационному центру для несовершеннолетних «Гармония», ряду культурно-массовых, спортивных и образовательных проектов.