Заместителя директора самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе

1 Окт. 15:36 2018-10-01T15:36:27+03:00

Мужчина за 225 тысяч рублей согласовал акты о приемке выполненных работ

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из ООО. Его заподозрили в коммерческом подкупе.

По версии следствия, 13 сентября этого года мужчина незаконно получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, заместителя гендиректора фирмы задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.