Заместителя директора самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе
Мужчина за 225 тысяч рублей согласовал акты о приемке выполненных работ
Желание обогатиться обернулось для самарца уголовным деломФото: Архив "КП"
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Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из ООО. Его заподозрили в коммерческом подкупе.
По версии следствия, 13 сентября этого года мужчина незаконно получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, заместителя гендиректора фирмы задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.