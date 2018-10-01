2018-10-01T16:39:56+03:00
Общество

Несколько школ Самары попали в антирейтинг из-за опасных дорог по соседству

Возле трех самарских школ за последние три года произошли уже по 4 ДТП с пострадавшими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Небезопасные дороги нашли возле 14 школ СамарыНебезопасные дороги нашли возле 14 школ СамарыФото: Архив "КП"
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Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг самых опасных дорог возле школ, то есть тех, где водители чаще всего наезжают на пешеходов.

Лидером антирейтинга ОНФ стала школа №7 в Рязанской области. Около нее произошло уже 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Не так уж далеко от первого места ушли и три самарские школы: № 109, 132 и №4. Возле них с 1 января 2015 года по 31 июля 2018 года произошло уже 4 ДТП с участием пешеходов. Причем у школы № 109 одно из происшествий закончилось гибелью человека.

Чуть пониже в рейтинге расположились школы № 44 и 139. Там зафиксировали 3 ДТП. Возле школ № 46, 65, 135 и 177 за последние 2,5 года произошло по две аварии. «Отметились» в этом антирейтинге и школы Чапаевска, Тольятти и Сызрани. Около них на данный момент зафиксировали по одному ДТП.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, основными причинами таких аварий является отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки, плохое содержание дорог в зимнее время, сужение проезжей части из-за припаркованных машин, а также отсутствие дорожных знаков и барьерных ограждений. Повторяющиеся случаи ДТП возле школ говорят о том, что местные власти не спешат должным образом обустраивать данные участки дорог.

Эксперты ОНФ призывают региональные власти обратить особое внимание на опасные участки дорог возле школ и включить их в первую очередь в планы работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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