В Тольятти лишенный прав водитель устроил ДТП на «встречке»

1 Окт. 16:52 2018-10-01T16:52:44+03:00

При этом в аварии пострадал только сам нарушитель

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В воскресенье, 30 сентября, около 10:50 на улице Васильевской в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись ВАЗ-2104 и ВАЗ-2111. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 49-летний водитель «четверки», который несколько дней назад были лишен на год водительских прав, двигался со стороны улицы Базовая в направлении улицы Ларина. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с «одиннадцатой» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал только водитель «четверки». Медики оказали ему необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, в момент ДТП оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.