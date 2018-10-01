В Самарской области ожидаются заморозки до -2 °C

1 Окт. 17:06 2018-10-01T17:06:12+03:00

Правда, минусовые температуры будут только в ночное время

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В ночь на вторник, 2 октября, в Самарской области вновь похолодает. По данным сотрудников Приволжского УГМС, температура воздуха составит 0...5 °C, на востоке области и вовсе ожидается до -2 °C. Однако днем будет значительно теплее и даже подует южный ветер, его скорость составит 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 10...15 °C.

А вот в ночь на среду, 3 октября, в регион вновь нагрянет дождь. Днем также ожидаются осадки. Они пройдут местами в виде небольшого и умеренного дождя. Температура воздуха составит 10...15 °C, на юге области до 19 °C.

В четверг, 4 октября, небольшой и умеренный дождь уже пройдет в большинстве районов региона. Также ожидается относительно теплая погода. Воздух прогреется до 10...15 °C, на юге области до 19 °C.