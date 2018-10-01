Портретов не будет? Михаил Матвеев сообщил, что власти запретили шествие мимо Белого дома
Депутат Михаил Матвеев сообщил, что власти Самары запретили демонстрацию, заявленную на прошлой неделе. Напомним, организаторы предлагали пройтись по улице Молодогвардейская вдоль Белого дома с портретами депутатов, голосовавших за изменения в пенсионном законодательстве. По словам депутата, у отказа несколько причин: это проведеие заключительных цирковых представлений братьев Запашных и расположение на маршруте здания офиса Самарской епархии.
- Отказы уже обжалованы в суд, будем добиваться согласования обоих акций, следите за информацией в блоге, - отметил депутат.
Официальной информации о запрете шествия пока нет. Напомним, что коммунисты уже несколько раз собирали горожан на акции протеста, они проходили в самарском "гайд-парке" - сквере Родина на Безымянке.
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