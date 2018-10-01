2018-10-01T17:31:13+03:00
Общество

Портретов не будет? Михаил Матвеев сообщил, что власти запретили шествие мимо Белого дома

В Самаре собирались провести демонстрацию и пройти по Молодогвардейской с портретами депутатов, голосовавших за пенсионную реформу
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре добиваются разрешение на шествие около Белого домаВ Самаре добиваются разрешение на шествие около Белого дома
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Депутат Михаил Матвеев сообщил, что власти Самары запретили демонстрацию, заявленную на прошлой неделе. Напомним, организаторы предлагали пройтись по улице Молодогвардейская вдоль Белого дома с портретами депутатов, голосовавших за изменения в пенсионном законодательстве. По словам депутата, у отказа несколько причин: это проведеие заключительных цирковых представлений братьев Запашных и расположение на маршруте здания офиса Самарской епархии.

- Отказы уже обжалованы в суд, будем добиваться согласования обоих акций, следите за информацией в блоге, - отметил депутат.

Официальной информации о запрете шествия пока нет. Напомним, что коммунисты уже несколько раз собирали горожан на акции протеста, они проходили в самарском "гайд-парке" - сквере Родина на Безымянке.

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