В Чапаевске открылся филиал крупнейшего мирового производителя гипсовых смесей

1 Окт. 17:55 2018-10-01T17:56:25+03:00

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В Самарской области начнут производить строительные материалы мирового уровня. В индустриальном парке «Чапаевск» открылось представительство группы КНАУФ. Сегодня на предприятии уже работает 33 человека. Со временем количество квалифицированных сотрудников увеличится до 60 человек.

- Начало сотрудничеству положено, - сказал управляющий партнер международной группы КНАУФ Манфред Грундке. - Важно, что в регионе есть собственный гипсовый карьер. Раньше мы должны были доставлять строительные материалы в Поволжье из других регионов, в том числе и из Москвы. Поэтому мы приняли решение построить завод в Самарской области. Это позволит сократить не только транспортные расходы, но и срок доставки продукции потребителю.

К 1 октября на новом заводе были завершены пуско-наладочные работы. Посетители презентации в этот день могли не только познакомиться с ассортиментом и особенностями выпускаемой продукции, но и убедиться, что из штукатурки и шпаклевки можно создавать впечатляющие арт-объекты. Кстати, прямо в ходе презентации на глазах удивленных зрителей появился символ Самары — 3D-макет Ладьи.

- Немецкая сторона инвестировала в строительство более 1,7 миллиарда рублей. Это серьезный вклад в экономику Самарской области. Партнером проекта выступило правительство региона: за счет областного бюджета было произведено строительство инженерной инфраструктуры, - отметил Николай Брусникин, министр промышленности и технологий Самарской области. - Этот проект важен еще и потому, что группа КНАУФ является первым резидентом индустриального парка «Чапаевск». Уверен, по примеру КНАУФ и другие предприятия будут успешно работать, выпуская качественную продукцию и создавая новые рабочие места.