Подавали заявки с одного IP-адреса: ФАС просит возбудить уголовное дело о сговоре дорожных строителей более чем на 4 млрд рублей

2 Окт. 16:14 2018-10-02T16:44:59+03:00

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Активисты ОНФ и ФАС сообщают о раскрытых картельных сговорах на сумму более 4 млрд рублей. Антимонопольщики завершили расследование по обращению активистов ОНФ, которые заподозрили странную дружбу между тремя компаниями ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.». Первые две компании вместе участвовали в 9 аукционах на сумму более 2,5 млрд рублей, в 8 победили самарцы и предоставили ульяновским коллегам субподряд. СТС и С.И.Т.И. также вместе участвовали в 4 аукционах на 1,77 млрд рублей, победитель получал договор, проигравший – субподряд на часть работ.

- Сотрудники ФАС установили, что компании присылали заявки на участие в торгах с одного IP-адреса. Сами файлы создавали и редактировали с одних и тех же учеток. Даже логины двух независимых юрлиц на электронной торговой площадке отличались только одной цифрой,

Теперь ФАС просит правоохранителей возбудить уголовное дело. Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области и член регионального штаба движения Вадим Нуждин рассказал, что активисты не случайно обратили внимание именно на это нарушение

- Нас заинтересовал тот факт, что на очень «лакомые» контракты выходили одни и те же фирмы, хотя в регионе есть ещё ряд крупных подрядчиков. Тщательно проанализировав торги с их участием мы поняли, что конкуренция на них мнимая, начальная цена фактически не снижается, а проигравшие фирмы становятся субподрядчиками у победителей.. Это уже четвёртый картельный сговор раскрытый по нашим сигналам в Самарской области, а ещё 10 наших расследований в работе ФАС, - уточнил он.

Как сообщается, уже 71 антимонопольное дело возбуждено по расследованиям активистов антикоррупционного проекта.

- Всего мы передали в ФАС России информацию о закупках с признаками антиконкурентных соглашений на сумму более 350 млрд рублей. В Самарской области некоторые дела по сигналам активистов уже обернулись уголовным преследованием должностных лиц, — сообщил депутат Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.