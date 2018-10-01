Рыжиков на скамейке, Молло в составе: «Крылья Советов» огласили стартовый состав на игру с «Рубином»

1 Окт. 18:48 2018-10-01T18:49:30+03:00

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«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч с «Рубином», который начнется 1 октября в 20:30 по самарскому времени на «Казань Арене». Место в воротах зелено-бело-синих займет Евгений Конюхов. Бывший игрок «Рубина» Сергей Рыжиков остался на скамейке запасных.

В защите у самарцев с первых минут выйдут Жозе Надсон, Георгий Зотов, Мирал Самарджич, Никита Чичерин и Агустин Рохель. В полузащите – Паул Антон, Олег Ланин и Йоан Молло. На острие атаки Тихонов в старте выпустит Максима Канунникова.

Прямую трансляцию «волжского дерби» «Рубин» - «Крылья Советов» можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды – Самара» kp.ru.