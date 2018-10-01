2018-10-01T20:55:39+03:00
Общество

Самара стала лидером ПФО по продаже новых iPhone Xs

В своей любви к «яблокам» мы обошли Казань и Уфу
Майя БРОД
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Самый модным в этом сезоне будет золотистое "яблоко"Самый модным в этом сезоне будет золотистое "яблоко"Фото: Соцсети
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В минувший уикэнд наши земляки были очень активны во время шопинга. Особенно повезло продавцам новинок от Apple. Говорят, спрос на новенькие iPhone Xs и iPhone Xs Max вырос на 18% в сравнении с их яблочными предками, а продажи часов Apple Watch Series 4 и вовсе обскакали прошлогодние аж в 11 раз.

Больше всего «гаджетным» модникам полюбились золотистые новинки, им почти наступали на пятки модели в классическом для Apple цветовом решении «серый космос».

- «Золотистый» станет бестселлером этого года, - сообщают в пресс-службе одной из торговых сетей по продаже телефонов. - Каждая вторая покупка приходится именно на этот цвет.

Любители умных часов выбирают классику: 76% от всех продаж составляют модели окраса «серого космоса» на черном браслете или спортивном ремешке.

СПРАВКА «КП»

В ТОП-5 по продаже новоинок от iPhone вошли: Самара – 17%, Казань – 16%, Уфа – 15%, Ульяновск – 12% и Тольятти – 11%.

Новое поколение Apple Watch больше всего купили жители Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары и Кирова.

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