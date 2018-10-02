Хоккейный клуб ЦСК ВВС дома обыграл «Торпедо»

2 Окт. 08:17 2018-10-02T08:17:46+03:00

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В понедельник, 1 октября, в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» прошел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Самарцам и в этот раз удалось одержать победу. Она стала уже третьей подряд. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет в матче открыл игрок «Торпедо» - Николай Глухов, однако лидерство гости удерживали не долго. Буквально через несколько минут их ворота поразил Максим Кутявин.

Во втором периоде команды также обменялись по одной шайбе в ворота противника. Сначала забил представитель «летчиков» Игорь Угольников, а потом ответил тем же игрок «Торпедо» Александр Шин. В третьем периоде самарцы забросили в ворота «Торпедо» решающую шайбу. На этот раз отличился Булат Набиуллин. В итоге матч закончился со счетом 3:2.

Следующий матч хоккейный клуб ЦСК ВВС проведет в среду, 3 октября. Самарцы сыграют против «Сарыарка» (Караганда). Начало матча в 19:00.