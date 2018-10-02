2018-10-02T08:47:53+03:00
Общество

В Самаре подрядчиков заставят отремонтировать 14 дорог за свой счет

В конце месяца у этих дорог заканчивается срок гарантийного обслуживания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
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В конце октября у 14 дорог Самары заканчивается срок гарантийного обслуживания. На данный момент на всех этих участках наблюдаются те или иные недочеты.

Так, выяснилось, что на Заводском шоссе рядом с домами № 8-13 решетки ливневой канализации находятся выше уровня асфальта, из-за чего дорогу затапливает в дожди. На улице Физкультурной на участке от проспекта Кирова до улицы Севастопольской обнаружились сильно провалившиеся канализационные колодцы. Примерно та же проблема наблюдается и на улице Аминева. Кроме того, там образовался провал прямо напротив школы.

Нарекания самарских автомобилистов вызывает и качество дорожного покрытия на улицах Мичурина, Победы, Ново-Вокзальной, Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до Победы и на проспекте Кирова на перекрестке с Вольской.

Все свои замечания по поводу состояния этих дорог жители Самары высказали в соцсетях по просьбе активистов Общероссийского народного фронта. На все сигналы уже отреагировала глава города Елена Лапушкина, а департамент городского хозяйства и экологии сообщил, что все эти участки дорог внесут в план ремонта на 2019 год.

Однако общественники не согласны с таким решением и потребовали, чтобы все выявленные нарушения были устранены за счет средств подрядчиков, а не за счет новых контрактов.

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